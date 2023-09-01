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وزارة الدفاع الأرمينية: مقتل جنديين أرمينيين وإصابة آخر في قصف أذربيجاني لمواقع شرقي البلاد

Lebanon 24
01-09-2023 | 03:44
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