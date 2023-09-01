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لافروف: تشكيل العالم متعدد الأقطاب يحتاج وقتا ولكن الغرب لن ينجح بإيقاف هذا المسار

Lebanon 24
01-09-2023 | 03:49
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