Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الصحة الفلسطينية: قوات إسرائيلية تقتل مواطنا فلسطينيا في طوباس بالضفة الغربية

Lebanon 24
01-09-2023 | 03:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد طفل برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها حي النقار في قلقيلية شمالي الضفة الغربية
lebanon 24
01/09/2023 11:57:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة الفلسطينية تُعلن أنّ 5 أشخاص نُقلوا إلى المستشفى بعدما أصيبوا خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لمدنية بيت لحم
lebanon 24
01/09/2023 11:57:51 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر طبية: استشهاد فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية في مخيم عقبة جبر للاجئين بالضفة الغربية
lebanon 24
01/09/2023 11:57:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 14 فلسطينياً خلال اقتحام قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من نابلس بالضفة الغربية
lebanon 24
01/09/2023 11:57:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:00 | 2023-09-01
03:49 | 2023-09-01
03:44 | 2023-09-01
03:43 | 2023-09-01
03:18 | 2023-09-01
02:50 | 2023-09-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24