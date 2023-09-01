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رئيس هيئة الشراء العام جان العلية: للمرة الأولى يُعمَل بدفتر شروط شفاف لمناقصة الميكانيك يؤمن ظروفاً تنافسية كاملة وتجري المناقصة على أساس السعر الأدنى لكل مركز ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة التقدّم بطلب

Lebanon 24
01-09-2023 | 05:21
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