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رئيس هيئة الشراء العام جان العلية: للمرة الأولى يُعمَل بدفتر شروط شفاف لمناقصة الميكانيك يؤمن ظروفاً تنافسية كاملة وتجري المناقصة على أساس السعر الأدنى لكل مركز ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة التقدّم بطلب
Lebanon 24
01-09-2023
|
05:21
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