Advertisement

أخبار عاجلة

معلومات "أم تي في": برّي ووزير الخارجية الايرانية بحثا في موضوع الرئاسة والأمور المستجدّة على الساحة اللبنانية في ما يتعلق بالحوار

Lebanon 24
01-09-2023 | 05:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: قرار التمديد، لحظ بندا أساسيا طالب به لبنان ويتعلق بقيام "اليونيفيل"بعملها "بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية وفق اتفاقية المقر"
lebanon 24
01/09/2023 14:08:46 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات "أم تي في": الملحقون الاقتصاديّون في السفارات اللبنانية في الخارج تلقّوا كتاباً من بو حبيب يُبلغهم إنهاء عقودهم بحلول نهاية العام الحالي
lebanon 24
01/09/2023 14:08:46 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الزراعة في اتحاد الغرف اللبنانية و"USAID" يبحثان في التعاون
lebanon 24
01/09/2023 14:08:46 Lebanon 24 Lebanon 24
"الخارجية اللبنانية": ندين العدوان الإسرائيلي على جنين ونحيي صمود الشعب الفلسطيني
lebanon 24
01/09/2023 14:08:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:27 | 2023-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:20 | 2023-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:44 | 2023-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:40 | 2023-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:19 | 2023-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:30 | 2023-09-01
06:24 | 2023-09-01
06:19 | 2023-09-01
06:13 | 2023-09-01
06:04 | 2023-09-01
05:56 | 2023-09-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24