معلومات "الجديد": المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم أصدر قراراً بفضّ أختام الشمع الاحمر عن شركة "KVA" المسؤولة عن جباية فواتير مؤسسة كهرباء لبنان

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