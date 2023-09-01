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عبد اللهيان: موضوع إنتخاب رئيس الجمهورية شأن داخلي والقادة اللبنانيون يمتلكون الكفاءة والحكمة اللازمة من أجل التوصل إلى إتفاق لحسم ملف إنتخاب الرئيس

Lebanon 24
01-09-2023 | 06:19
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