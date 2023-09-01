عبد اللهيان: نطلب من الخارج دعم الحوار بين الأفرقاء اللبنانيين لانتخاب رئيس ومستمرّون في دعم لبنان جيشاً وشعباً ومقاومة وندعو القوى السياسية لتسريع وتيرة الاتفاق على انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة

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