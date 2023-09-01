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عبد اللهيان: نطلب من الخارج دعم الحوار بين الأفرقاء اللبنانيين لانتخاب رئيس ومستمرّون في دعم لبنان جيشاً وشعباً ومقاومة وندعو القوى السياسية لتسريع وتيرة الاتفاق على انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة

Lebanon 24
01-09-2023 | 06:24
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