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النائب طوني فرنجية لـ"الجديد" تعليقاً على دعوة بري للحوار: أيّ حوار هو ممرّ إلزاميّ لانتخاب الرئيس وعدم تلبيته هو انتحار جماعيّ

Lebanon 24
01-09-2023 | 08:00
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