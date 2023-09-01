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ليفربول يرفض العرض المقدم من نادي الاتحاد السعودي لضم لاعبه محمد صلاح مقابل 150 مليون جنيه إسترليني (سكاي سبورت)

Lebanon 24
01-09-2023 | 08:11
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