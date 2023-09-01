Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الدفاع الروسية تُعلن السيطرة على مواقع رئيسية في مرتفعات بمحور كوبيانسك

Lebanon 24
01-09-2023 | 09:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع الروسية تُعلن دخول صواريخ "سارمات" العابرة للقارات إلى الخدمة
lebanon 24
01/09/2023 18:09:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية تُعلن إحباط هجوم جديد بطائرة مُسيرّة فوق منطقة بيلغورود
lebanon 24
01/09/2023 18:09:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية تُعلن عن تنفيذ هجوم مضاد ناجح وتحرير بلدة على محور كراسني ليمان في مقاطعة دونيتسك
lebanon 24
01/09/2023 18:09:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: نفذنا ضربة واسعة بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة على مواقع للقوات الأوكرانية قرب أوديسا
lebanon 24
01/09/2023 18:09:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:20 | 2023-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:44 | 2023-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:27 | 2023-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:19 | 2023-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:43 | 2023-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:02 | 2023-09-01
10:36 | 2023-09-01
10:32 | 2023-09-01
10:28 | 2023-09-01
10:26 | 2023-09-01
10:25 | 2023-09-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24