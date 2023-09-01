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سلطات مقاطعة دونيتسك الموالية لروسيا: القوات الأوكرانية قصفت منطقة كويبيشيفسكي بثلاث قذائف عنقودية

Lebanon 24
01-09-2023 | 09:25
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