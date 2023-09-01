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عبد اللهيان: إيران لم تتدخل في أي وقت من الأوقات في الشؤون الداخلية للبنان

Lebanon 24
01-09-2023 | 09:38
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عبد اللهيان: خلال لقاءاتي مع المسؤولين السعوديين سمعت مقترحات تتعلق بالشؤون الإقليمية ومنها اللبنانية
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01/09/2023 18:09:53 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد اللهيان من السفارة الإيرانيّة: العلاقات بين طهران وبيروت عريقة واستراتيجية وممتازة ونتابع بدقّة التطوّرات في لبنان ونستمرّ في دعمنا لمحور المقاومة من أجل الحفاظ على المصلحة الوطنية اللبنانية وشعوب المنطقة في مواجهة الأطماع الاسرائيليّة
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