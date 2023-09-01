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"الشرق" نقلاً عن تلفزيون العالم الإيراني: تحطم طائرة عمودية تقل قائد قوى الأمن الداخلي لمحافظة كرمانشاه غرب إيران

Lebanon 24
01-09-2023 | 13:35
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