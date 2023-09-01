Advertisement

أخبار عاجلة

الإدارة الذاتية الكردية لشمال وشرق سوريا تفرض حظر تجول في دير الزور لمدة 48 ساعة (العربية)

Lebanon 24
01-09-2023 | 14:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قوات سوريا الديمقراطية تفرض حظر تجول في الحسكة بعد أنباء هروب عناصر بداعش (العربية)
lebanon 24
02/09/2023 00:27:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة تتعلق بكوريا الشمالية (العربية)
lebanon 24
02/09/2023 00:27:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على قادة جماعة مسلحة في شمال سوريا بسبب انتهاكات (العربية)
lebanon 24
02/09/2023 00:27:52 Lebanon 24 Lebanon 24
لـ48 ساعة.. فرض حظر تجوال في دير الزور
lebanon 24
02/09/2023 00:27:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:44 | 2023-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:43 | 2023-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:19 | 2023-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:27 | 2023-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:27 | 2023-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:20 | 2023-09-01
16:56 | 2023-09-01
16:37 | 2023-09-01
16:26 | 2023-09-01
15:53 | 2023-09-01
15:28 | 2023-09-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24