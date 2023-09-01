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مصادر من شمال دير الزور لـ"الميادين": العشائر تسيطر على كامل الخط النهري المقابل لنقاط الجيش السوري في ريف دير الزور الشرقي

Lebanon 24
01-09-2023 | 15:26
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