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امرأة حامل بحاجة الى بلاكيت دم من فئة A- أم O- للخضوع لعملية في مستشفى اوتيل ديو. للتبرع: 76835433

Lebanon 24
02-09-2023 | 07:12
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