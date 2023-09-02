Advertisement

أخبار عاجلة

"التحكم المروري": حركة المرور كثيفة على طريق عام المريجات - شتورا مفرق مكسة بالاتجاهين وتحويل السير الى الطرقات الفرعيه المجاورة للمعالجة

Lebanon 24
02-09-2023 | 07:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حركة المرور كثيفة على طريق عام المريجات - شتورا بالاتجاهين من دون اي عوائق (التحكم المروري)
lebanon 24
02/09/2023 15:05:46 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من برج الغزال باتجاه شارع الحكمة الاشرفية وعلى طريق الحدث مفرق الكفاءات وعلى بولفار بيار الجميل باتجاه الكرنتينا و الدورة
lebanon 24
02/09/2023 15:05:46 Lebanon 24 Lebanon 24
قطع السير من الأوتوستراد الشرقي وأوتوستراد الغازية وتحويله إلى الطريق البحرية وحركة المرور طبيعية حالياً (التحكم المروري)
lebanon 24
02/09/2023 15:05:46 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور ناشطة على الطريق البحرية لصيدا ومازالت مقطوعة من الأوتوستراد وتحويل السير الى الطريق البحرية
lebanon 24
02/09/2023 15:05:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:42 | 2023-09-02
07:12 | 2023-09-02
06:49 | 2023-09-02
06:26 | 2023-09-02
06:25 | 2023-09-02
05:26 | 2023-09-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24