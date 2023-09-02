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الشرطة الإسرائيلية: فوجئنا بحجم العنف... الوضع تحت السيطرة الآن وأصيب أكثر من 100 شخص في الاشتباكات في "تل أبيب"
Lebanon 24
02-09-2023
|
09:12
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