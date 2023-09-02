مريض في مستشفى سيدة المعونات - جبيل بحاجة ماسة لـ5 وحدات دم من فئة O- و2 بلاكيت دم لإجراء عملية قلب مفتوح.. للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 71580307

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