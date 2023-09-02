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انتهاء الربع الثاني من مباراة لبنان و إيران ضمن بطولة كرة السلة بنتيجة 48 - 36

Lebanon 24
02-09-2023 | 10:17
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