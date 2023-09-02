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إعلام كردي: القوات الأمنية في كركوك تطلق النار على متظاهرين أكراد يطالبون بإعادة فتح طريق كركوك - أربيل

Lebanon 24
02-09-2023 | 11:16
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