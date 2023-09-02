Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الوزراء العراقي يوجه بفتح تحقيق بمقتل متظاهر في كركوك

Lebanon 24
02-09-2023 | 15:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء العراقي يصدر أوامر بإعادة الهدوء إلى كركوك وبدء عملية أمنية
lebanon 24
03/09/2023 07:06:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس السوري يعتبر زيارة رئيس الوزراء العراقي لدمشق فرصة لبناء علاقة مؤسسية وتحقيق "قفزة كبيرة" في التعاون الثنائي (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
03/09/2023 07:06:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس العراقي يدعو إلى الامتناع عن استخدام القوة في كركوك
lebanon 24
03/09/2023 07:06:31 Lebanon 24 Lebanon 24
دعما لمعركته ضد "داعش"... ماكرون يهاتف رئيس الوزراء العراقي
lebanon 24
03/09/2023 07:06:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2023-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:38 | 2023-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:06 | 2023-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2023-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:45 | 2023-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:20 | 2023-09-02
14:05 | 2023-09-02
13:32 | 2023-09-02
13:27 | 2023-09-02
12:24 | 2023-09-02
12:04 | 2023-09-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24