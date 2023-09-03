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الجيش الأوكراني: القوات الروسية تشن هجوماً بـ 25 طائرة مسيرة على البنية التحتية للموانئ في منطقة أوديسا (سكاي نيوز)

Lebanon 24
03-09-2023 | 00:20
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