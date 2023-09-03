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وكالة الأنباء الكويتية: مرسوم أميري بتعيين فهد حسن الجارالله وزيراً للمالية وعادل علي المانع وزيراً للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي (الجزيرة)

Lebanon 24
03-09-2023 | 05:05
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