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أوكرانيا تعلن التأهب الجوي في خاركيف وسومي تحسبا لغارات روسية جديدة (العربية)

Lebanon 24
03-09-2023 | 05:36
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