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وزير الخارجية التركي: نؤيد خطوات الحكومة العراقية لإعادة الأمن في كركوك (العربية)

Lebanon 24
03-09-2023 | 09:31
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