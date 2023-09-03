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البحرية الأوكرانية: تدمير زورق روسي ومقُتل 6 من ركابه وإصابة 2 أثناء محاولة إنزال بحري

Lebanon 24
03-09-2023 | 11:29
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