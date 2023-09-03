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جعجع: نحن بين لبنان الذي يبني أوثق العلاقات مع الدول الخليجية والعربية وبين لبنان سوريا الأسد وإيران نصطف بوضوح مع لبنان الدول العربية

Lebanon 24
03-09-2023 | 12:19
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