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الرئيس الإيراني يؤكد لوزير الخارجية التركي أن تفعيل لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بمثابة "خيار مؤثر" يسهل التعامل التجاري بين البلدين

Lebanon 24
03-09-2023 | 14:33
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