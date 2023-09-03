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الرئيس الإيراني يؤكد لوزير الخارجية التركي أن تفعيل لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بمثابة "خيار مؤثر" يسهل التعامل التجاري بين البلدين
Lebanon 24
03-09-2023
|
14:33
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