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وسائل إعلام إسرائيلية: الائتلاف الحكومي يدرس اقتراح قانون يُقلّص صلاحيات رئيس المحكمة العليا

Lebanon 24
03-09-2023 | 14:57
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