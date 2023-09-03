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سامي الجميّل: سنواجه حزب الله بكل الوسائل وهذا هو الموضوع الأساس، اذا أراد المعالجة نحن جاهزون ولكن لا شيء يؤشر إلى استعداد الحزب للحل (الجديد)

Lebanon 24
03-09-2023 | 15:22
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الجميّل: نحن بمواجهة مفتوحة مع حزب الله ليوقف عملية الانقلاب التي يقوم بها والمواجهة لن تقف إلا عندما يقف الانقلاب، وعند الحزب القدرة على وقف التشنج في البلد عبر تغيير أدائه فلسنا نحن من يعطّل الانتخابات ويقتل بالسلاح (الجديد)
lebanon 24
04/09/2023 03:17:35 Lebanon 24 Lebanon 24
عبدالله بو حبيب: ترأست الوفد الذي ذهب الى سوريا بعد الزلزال وهذا يعني ان لا مانع لدي بزيارة سوريا ولكن الآن 8 وزراء "شو بدن يحكوا عن اللاجئين" (الجديد)
lebanon 24
04/09/2023 03:17:35 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميّل: ألعب دورًا أساسيًا لجمع المعارضة وقد اتفقنا وطرحنا مرشحًا غير استفزازي ولكن عندما رفض الحزب خيار أزعور برهن ألّا نية لديه لانتخاب رئيس وسيدعم فرنجية إلى ما لا نهاية لاستنزافنا وإلا سيأتي بآخر مع تدفيعنا ثمنًا غاليًا أي حكومة له وتعديل ب
lebanon 24
04/09/2023 03:17:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل: نعرف أن الجيش ينفذ قرارًا سياسيًا لدولة مخطوفة ونعرف التعاون بين الجيش وحزب الله ولكن في سنة 2023 على الجيش وقيادته أن يعرفا أن الأسلوب بالتعاطي من قبل حزب الهي وميليشياته سيوصل البلد الى أماكن خطيرة
lebanon 24
04/09/2023 03:17:35 Lebanon 24 Lebanon 24
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