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السلطات الأوكرانية تعلن استعادة السيطرة على بعض المناطق قرب باخموت جنوب شرقي أوكرانيا

Lebanon 24
04-09-2023 | 02:40
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