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وزير الدفاع الأوكراني يعلن تقديم استقالته من منصبه بعد إعلان زيلنسكي استبداله

Lebanon 24
04-09-2023 | 02:53
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