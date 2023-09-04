Advertisement

أخبار عاجلة

الناتو يبدأ مناورات عسكرية واسعة في ليتوانيا قرب حدود بيلاروسيا وتستمر حتى 15 أيلول

Lebanon 24
04-09-2023 | 03:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مستوحاة من حرب أوكرانيا.. بيلاروسيا تجري تدريبات عسكرية قرب حدود بولندا وليتوانيا
lebanon 24
04/09/2023 13:29:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الليبي: إطلاق عملية عسكرية واسعة لتأمين الحدود الجنوبية
lebanon 24
04/09/2023 13:29:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الداخلية الليتوانية: بولندا وليتوانيا تنظران في إمكانية إغلاق حدودهما مع بيلاروسيا إذا شكلت فاغنر تهديدا لهما
lebanon 24
04/09/2023 13:29:01 Lebanon 24 Lebanon 24
مقاتلو فاغنر يدخلون بيلاروسيا.. وخريطة طريق لمناورات عسكرية
lebanon 24
04/09/2023 13:29:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:06 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:32 | 2023-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:19 | 2023-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:34 | 2023-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:12 | 2023-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:23 | 2023-09-04
06:20 | 2023-09-04
06:18 | 2023-09-04
06:14 | 2023-09-04
06:09 | 2023-09-04
05:53 | 2023-09-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24