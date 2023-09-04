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الجيش الأردني يعلن إسقاط طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة حاولت اجتياز الحدود من الأراضي السورية

Lebanon 24
04-09-2023 | 03:53
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