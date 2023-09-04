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اشتباكات مسلحة في مخيم جنين بين فلسطينيين وقوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المخيم (سكاي نيوز)

Lebanon 24
04-09-2023 | 03:58
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