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بيان مشترك للجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك: إعتقال 3 نشطاء من "حماس" في جنين بينهم قيادي في الحركة (الجزيرة)

Lebanon 24
04-09-2023 | 05:35
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