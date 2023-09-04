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بيان مشترك للجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك: إعتقال 3 نشطاء من "حماس" في جنين بينهم قيادي في الحركة (الجزيرة)
Lebanon 24
04-09-2023
|
05:35
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