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وزارة | الخارجية الإيرانية: الملف الفلسطيني يُعتبر أولوية لدينا في كافة مفاوضاتنا مع الدول العربية

Lebanon 24
04-09-2023 | 05:37
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