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رئيس لجنة التنمية الأوروبية في الناتو يدعو أرمينيا للانضمام إلى الحلف

Lebanon 24
04-09-2023 | 06:14
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