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أخبار عاجلة
وزارة الدفاع الروسية: نجري محادثات لإجراء مناورات عسكرية مشتركة مع كوريا الشمالية
Lebanon 24
04-09-2023
|
10:12
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