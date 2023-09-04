وزير الخارجية الإسرائيلية: المحادثات مع المسؤولين في البحرين تطرقت إلى التزام الدولتين بمحاربة الإرهاب وأهمية الدفع باتفاقية التجارة الحرة وتعزيز التعاون الدولي (سكاي نيوز)

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