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حاكم مقاطعة بريانسك: وحدات الحرب الإلكترونية الروسية أفشلت هجوما بمسيرة كان يستهدف محطة للطاقة الحرارية (الجزيرة)
Lebanon 24
04-09-2023
|
10:59
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