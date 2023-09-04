Advertisement

أخبار عاجلة

حاكم مقاطعة بريانسك: وحدات الحرب الإلكترونية الروسية أفشلت هجوما بمسيرة كان يستهدف محطة للطاقة الحرارية (الجزيرة)

Lebanon 24
04-09-2023 | 10:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حاكم مقاطعة بريانسك الروسية يعلن التصدي لهجوم أوكراني جديد بمسيرتين (العربية)
lebanon 24
04/09/2023 19:28:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام روسية: مقتل مدنيين اثنين بينهما طفلة في قصف أوكراني على بلدة بمقاطعة بريانسك الروسية الحدودية (الجزيرة)
lebanon 24
04/09/2023 19:28:12 Lebanon 24 Lebanon 24
حاكم بريانسك الروسية: تضرر 5 منازل ومنشآت تعليمية في قصف أوكراني على قرية في المقاطعة
lebanon 24
04/09/2023 19:28:12 Lebanon 24 Lebanon 24
حاكم بيلغورود الروسية: استهداف المقاطعة بأكثر من 40 قذيفة أوكرانية أمس (الجزيرة)
lebanon 24
04/09/2023 19:28:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:06 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:28 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:27 | 2023-09-04
12:25 | 2023-09-04
12:16 | 2023-09-04
11:57 | 2023-09-04
11:28 | 2023-09-04
11:26 | 2023-09-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24