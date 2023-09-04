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وزير الدفاع الروسي: الزوارق المسيرة الأوكرانية تصنع في 3 موانئ بأوديسا وسنواصل استهداف هذه المنشآت (الجزيرة)

Lebanon 24
04-09-2023 | 11:10
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