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اللجنة الفلسطينية لتنسيق البضائع: قرار إسرائيلي بوقف خروج البضائع من غزة عبر معبر كرم أبو سالم بدءا من يوم غد (الجزيرة)

Lebanon 24
04-09-2023 | 14:13
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