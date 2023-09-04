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رئيس وزراء باكستان: المعدات العسكرية الأميركية المتروكة في أفغانستان وصلت إلى "طالبان باكستان"

Lebanon 24
04-09-2023 | 17:25
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