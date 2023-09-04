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ماكرون: منع العباءة في المدارس هدفه الدفاع عن العلمانية ومبادئ الجمهورية

Lebanon 24
04-09-2023 | 17:27
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