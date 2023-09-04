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انفجار ضخم في مدينة كرامتورسك بإقليم دونباس شرقي أوكرانيا إثر قصف صاروخي روسي

Lebanon 24
04-09-2023 | 23:24
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