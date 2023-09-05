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قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على أغلب مناطق ريف دير الزور الشرقي بعد انسحاب مسلحي العشائر (سكاي نيوز)

Lebanon 24
05-09-2023 | 02:45
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