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حركة حماس: المقاومون في طولكرم أثبتوا أنه لن تقابل اقتحامات الاحتلال ومستوطنيه إلا بالمقاومة والصمود
Lebanon 24
05-09-2023
|
03:23
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