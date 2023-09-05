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حركة حماس: المقاومون في طولكرم أثبتوا أنه لن تقابل اقتحامات الاحتلال ومستوطنيه إلا بالمقاومة والصمود

Lebanon 24
05-09-2023 | 03:23
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